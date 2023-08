Infos zum Caravan Salon 2023

Auch zahlreiche europäische Topcamps sind wieder vertreten. Aus dem Salzburger Land ist der Campingplatz Mauterndorf aus dem Lungau dabei. Er stellt die herrlichen Wanderwege und Mountainbikestrecken rund um Gross- und Speiereck vor. Mitten im Nationalpark Berchtesgadener Land liegt der Camping Allweglehen, der unter anderem mit den kuscheligen Murmeltiertagen im Frühwinter wirbt.

Dem Alltag entfliehen und die Seele am wärmsten See Oberbayerns baumeln lassen, empfiehlt der beliebte Strandcamping Waging am See. Wen es in den Norden zieht, der steht beim Camping Stoverstrand direkt am Ufer der Elbe und in der Nähe quirligen Hafenstadt Hamburg richtig. „Meer Urlaub“ verspricht das Nordseecamp Norddeich und lädt zum erholsamen Relaxurlaub ein.

Im Südseecamp in der Lüneburger Heide gibt es Ferienspaß für Groß und Klein unter anderem im exotischen Südsee Badeparadies. 365 Tage im Jahr Campingurlaub vom Feinsten versprechen die Campingplätze in Südtirol und stellen perfekte Skipisten, weitläufige Biketrails und spektakuläre Wanderwege vor. Die Campingplätze rund um Valencia laden zu einem entspannten Campingurlaub in einzigartiger Kombination aus Kultur, Kulinarik und Pittoreske ein. Das Angebot ist überschaubar, aber breit gestreut.