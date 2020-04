Alle Gesichtsmasken für die knapp 1.200 Mitarbeiter hat die hauseigene Näherei von Hobby in den letzten Tagen selbst produziert.

Strikte Sicherheitsvorkehrungen

Die Zeit des Produktionsstopps hat das Unternehmen dazu genutzt, strikte Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. So soll die Belegschaft bestmöglich vor einer Infizierung mit dem Corona-Virus geschützt werden. In jeder Fertigungshalle sind Hygiene-Hot-Spots eingerichtet, die mit Gesichtsmasken, Schutzbrillen und Desinfektionsmitteln ausgerüstet sind. Produktionspläne und Abläufe sind neu organisiert, um die Einhaltung der Sicherheitsabstände zu ermöglichen. Viele Schutzvorrichtungen an kritischen Bereichen, neu eingerichtete Laufwege und nach Bereichen aufgeteilte Pausenzeiten stellen sicher, dass die Mitarbeiter die Vorgaben einhalten können. Wo das nicht machbar ist, ist das Tragen von Gesichtsmasken notwendig.