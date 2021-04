7even50 Camper: zwei Versionen

Der kleine Caravan wird als vollausgestatteter 7even50 One und als 7even50 Two mit Modulen nach Wunsch angeboten. Zur Serienausstattung des One gehören unter anderem Trittstufe, getöntes Seitenfenster und Dachluke, eine Außen- und eine Innensteckdose mit zwei USB-Anschlüssen, die autarke 12-Volt-Versorgung dank 500-Watt-Powerstation und 120-Watt-Solarpanel sowie Spüle, einflammiger Gaskocher und Kühlbox. Dazu kommen noch ein Tisch, ein Wandregal, eine kleine Garderobe, Ablagekörbe und eine Campingtoilette sowie ein Frisch- und ein Abwassertank mit jeweils zwölf Litern Volumen. Nach dem Umbau der Sitzmöbel entsteht eine zwei Meter lange und 1,32 Meter breite Liegefläche. Auf Wunsch lassen sich unter anderem weitere Fenster und ein Fernseher sowie eine Stauklappe einbauen.