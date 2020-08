Neue LED-Rückleuchten

Außen fallen sofort die Luftleitelemente und die neuen LED-Rückleuchten auf. Die schmalen Leuchten sehen mit ihrem Rotton, der sonst bei exklusiven Autos eingesetzt wird, nicht nur für sich genommen superschick aus. Sie unterstreichen perfekt die Linien des klar und geradlinig gezeichneten neuen Adora-Hecks. Auch am neu gestalteten Bug verzichtet der Adora auf voluminöse Karosserieanbauten. Stattdessen schweben über den schmalen Kantenprofilen zwei lange schmale Flügel. Die leiten den Luftstrom an den Kanten so ab, dass der Adora der aerodynamischste Caravan am Markt sein soll. Dazwischen liegt das gerade geschnittene und damit größere Bugfenster samt dem Panoramafenster im Dachradius. Dem geradlinigen Design und dem Anspruch, neben der Schönheit noch mehr Nutzen zu bieten, folgt auch der Flaschenkasten darunter. Er öffnet nun über fast die gesamte Wagenbreite.

Der breitere Einstieg ist neben dem geradlinigen Design eine weitere Anleihe beim Astella-Design. Die finden sich auch innen. So bekommt der Adora die konkaven Küchenoberschränke des Luxusmodells. Nicht nur, weil sie gut aussehen und gut ankommen, diese Form schafft mehr Kopffreiheit und mehr Stauraum.