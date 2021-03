Blyss Speedcaravan: Maximum an Flexibilität

Auf ein feuerverzinktes Chassis mit einer Achse von Knot oder Al-Ko setzen die Seesener einen Multifunktionsaufbau, der ein Maximum an Flexibilität bieten soll. Vorn ist über die seitliche Tür der Wohn- und Schlafbereich erreichbar. Er verfügt in Serie über einen kleinen Küchenblock mit Zweiflammkocher, Spüle und Kühlschrank. Der Aufenthaltsbereich ist mit Möbeln in Buchendekor gehalten.

Aus der Sitzgruppe wird durch einen Klappmechanismus der Schlafplatz. Eine geräumige Nasszelle bietet Toilette sowie eine Duschmöglichkeit. Der entsprechende Wassertank komplettiert mit Boiler und Gasheizung das Gesamtbild.

Die Innenbeleuchtung wird mit LED-Lichttechnik gelöst. Die ebenfalls vorhandene Solaranlage und die zugehörige Batterie ermöglichen autarkes Camping überall. Eine Markise spendet den nötigen Schatten vor dem Wagen in Serie.