Unterschiedliche Einstufung

Während Bürstner diesen Grundriss ganz oben in seiner Harmony Line anbietet, stuft ihn LMC in der unteren Mittelklasse Vivo ein, was einen Preisunterschied beim Basismodell von knapp 3.000 Euro ausmacht. Der LMC Vivo 580 D hat die exklusive LLT-Isolierung mit einem Hochleistungs-Isolierkern aus XPS-Schaum und PU-Leisten. Dafür hat der Bürstner eine exquisite Ausstattung ab Werk. Hier braucht der Vivo noch ein paar Zusatzpakete.