Für die Saison 2021/22 wird bei Bürstner die Baureihe Premio Life überarbeitet. Zu den vier Grundrissen, alle mit einer reisefreudigen Breite von 212 Zentimeter, kommen zwei weitere. Der Bürstner Premio Life 415 TK ist ein kompakter Familiengrundriss mit vier Schlafplätzen und optionalem drittem Etagenbett im Heck für ganz kleines Geld. Das Außergewöhnliche an diesem 12.940 Euro teuren Kompaktcaravan ist sein üppiger Stauraum: Wäscheschrank, Kleiderschrank und 142-Liter-Kühlschrank schlucken, was die Familie braucht. Der neue Bürstner Premio Life 480 TS will mit einem 200 x 160 Zentimeter großen Kingsize-Bett überzeugen. Es ist von vorn und seitlich begehbar, bietet darunter viel Platz.

In das moderne Innenraumdesign des neuen Premio Life flossen aktuelle Designtrends ein: So ist die Farbgebung eine Mischung aus Bronze, Sand, Cappuccino und Sepia. Konzipiert wurde das Interieur von Tatjana Weßelbaum, der Bürstner-Innenraumdesignerin. Helle Fronten mit modernem, metallischem Streifendruck in Kombination mit Eiche-Dekor. Aktueller Tweed- Stoff in Verbindung mit kakao-farbenen, samtigen Tischoberflächen sollen den Wohnwagen optisch größer und wohnlicher machen. Das Dekor heißt Brava, wurde aus dem Wohnmobilbereich übernommen und bedeutet tapfer. Markus Pangerl, Vertriebschef von Bürstner, ist überzeugt, dass der so modernisierte Premio Life in Zukunft einen steigenden Absatz erfahren wird, denn aktuell würde der Markt eine hohe Nachfrage nach kompakten, leichten Wohnwagen, die trotzdem viel Platz und Wohnkomfort bieten, erfahren.

„Der Outdoor-Trend sorgt dafür, dass auch jüngere Familien das Caravaning wieder für sich entdecken“, befindet Pangerl, der wegen der extrem gestiegenen Rohstoffpreise den Premio Life rund sieben Prozent verteuern muss. Weiterhin gibt es optional noch drei Ausstattungspakete, die den Komfort auf etwas höheres Niveau bringen. Die Basis ist schon sehr schlicht, aber es gibt auch ein Autarkie-Paket. Die Leergewichte beim Premio Life beginnen bei 850 Kilogramm, die zulässigen Gesamtgewichte reichen bis 1.500 Kilogramm.