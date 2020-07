Bürstner Premio Plus 410 TS (2021)

Mit dem legendären Zwei-Personen-Caravan Averso Plus 410 TS läutete Bürstner 2009 die Geburtsstunde des Hubbettcaravan in Europa ein. Damals in sattem Grün und mit vogelwildem Blumendekor, war er die Sensation auf dem Caravan Salon. 2010 wurde der mutige Grundriss gleich mit dem ersten europäischen Innovationspreis der Caravaning-Industrie ausgezeichnet. Doch gegen Ende des Jahrzehnts wurde es still um den 410 TS, das Plus hatte sich auf Familien konzentriert und er fiel aus dem Programm.