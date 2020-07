Dethleffs Aero (2021)

Verschiedene Wohnwelten

Der Aero ist im Einsteigersegment angesiedelt. Er will die jüngere, preisbewusste Zielgruppe ansprechen, die nicht auf individuelle Ausstattungsmöglichkeiten verzichten möchte. Und so bietet Dethleffs für das moderne Interieur gleich drei unterschiedliche Wohnwelten an. Kombiniert zudem klare, fließende Linien mit gerundet weichen Elementen und entfaltet so ein luftig-leichtes Raumgefühl. Möbelfronten mit heller Holzoptik und weißen Schranktüren, Möbelklappen und Wand-Dekoelemente sind derzeit der absolute Trend.