Skandinavischer Stil mit Naturholz-Optik und klarer Linie kommt beim Kunde gerade gut an. Warum also nicht den Beduin so wiederbeleben, denkt man sich bei Dethleffs. Seit 1956 ist er Teil der Familie und wurde im Modelljahr 2018 auf Eis gelegt. Nun soll er als prachtvolles neues Flaggschiff wieder das Dethleffs-Programm bereichern.