Der Eriba Nova 565 bereichert die Oberklasse und macht es wie alle anderen auch. Er will in diesen bewegten Zeiten ein idealer Begleiter für die ganze Familie werden. Tatsächlich überzeugt der Eriba Nova 565 mit einem Bad, das sich wirklich so bezeichnen darf. Neben der klassischen Nasszelle im Heck rechts schließt sich bis zum Etagenbett, das bis zu drei Etagen haben kann, eine große Dusche an. Somit kann die Besatzung des Familiencaravans auf den Besuch des Sanitärgebäudes fast verzichten.