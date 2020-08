Paket "50 Jahre Fendt-Caravan"

Aber nicht nur das auffällige Heck ist neu. Mit elegantem Schwung und feiner Kante wurde auch die Front neu gestaltet und auch das gesamte Interieur ist neu. Geblieben ist nur das klassische Hammerschlagblech an der Seitenwand und der Holzboden, scheint es. Und was ist mit dem Dach?

Hierfür gibt es die Sonderausstattung Diamant „Paket 50 Jahre Fendt-Caravan“. Da ist ein hagelfestes GfK-Dach enthalten und gleich mit der Dachklimaanlage Aventa Comfort von Truma verziert. Innen sitzt man dann in den großen Rundsitzgruppen auf dem Echtlederpolster Zingst. Das passt hervorragend zum elegant dunklen Bicolor-Look des Mobiliars. Hier ersetzt eine dunkler Holzton den Vorgänger Braun und setzt dazu den starken Kontrast mit glänzenden Flächen in Weiß. Feiner Blickfang ist die neue, hinterleuchtete Küchenrückwandverkleidung in Glas-Optik. Die Sitzgruppe bietet zwei höhenverstellbare Kopfstützen.