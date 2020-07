Hobby Neuheiten 2021

Prestige 2021

Mit einer neuen Möbelkonstruktion will der Prestige in der Saison 2021 mehr Stauraum bieten. Die großen Klappen der Oberschränke in Anlehnung an den Premium vermitteln nicht nur ein gigantisches Raumgefühl, sondern schlucken auch viel Ausstattung. Auch sie haben nun die integrierte Soft-close-Mechanik und lehnen sich konstruktiv an den Möbelbau der Oberklasse Premium an. Außerdem wurde die Beleuchtung optimiert.

Auf Kundenwunsch gibt es den 650 UFf in der Saison 2021 als Prestige. Der Grundriss ist auch aus dem Premium und verfügt über ein luxuriöses Schlafzimmer mit Queensbett sowie ein Bad mit einer großzügigen separaten Dusche. Serienmäßig ist er mit einer Combi 6 Heizung von Truma ausgestattet. Auch er will mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 1.900 Kilogramm auskommen. Bei einer gewissen Mehrausstattung wie Mover, Markise oder Klimaanlage muss er dann aber schnell aufgelastet werden.