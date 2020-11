Knaus Scandinavian North Star Edition

Und Deutschland? Da gibt sich der Hersteller ganz großzügig, aber nur wenige Händler werden die Edition in ihrer Ausstellung haben. „Bestellt werden kann er aber“, so die Pressestelle.

Geräumig, umfassende Wintertauglichkeit und gut ausgestattet, soll die Scandinavian Selection des Südwind skandinavische Herzen höherschlagen lassen und nun auch britische. Gelingen soll dies dank des neuen Möbeldekors. In Hochglanzweiß und warmem Holzton Matara Teak wirkt das Interieur modern nordisch und zugleich gemütlich, hell und freundlich. Detaillierte Verbesserungen im Möbelbau, die 600 Millimeter breite Tür mit Fenster und die optimierte Polsterung des Sitzbereichs sollen die Modelle noch geräumiger und komfortabler machen.

Drei neue Wohnbereiche in eleganten Weiß-, Schwarz- und Grautönen passen perfekt zum nordischen Look. Mit an Bord: der neue 177-Liter-Kühlschrank, Alde-Fußbodenheizung und die exklusiven Knaus-17-Zoll-Alufelgen. Die Baureihe startet mit den bewährten Grundrissen 580 UF, 590 UE, 590 UK, 650 UDF und 750 UFK zu Preisen ab 35.000 Euro in das neue Modelljahr.