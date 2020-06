Große Besonderheit: Im Style 493 K kommt ein Kompressorkühlschrank zum Einsatz. Der um 15 Kilogramm leichtere Kühlschrank soll schon nach zwei Stunden einsatzbereit sein und punktet auch bei hohen Außentemperaturen mit Leistung bei niedrigem Stromverbrauch. Netter Nebeneffekt: Im Vergleich zur Gaslösung fehlen bei der stromgeführten Version die Belüftungsgitter an der Seitenwand. Dies ist aber die einzige Erkenntnis, die LMC aus dem gaslosen Versuchscaravan im vergangenen Jahr gezogen hat. „Ansonsten sehen unsere Kunden gar kein so großes Gefahrenpotenzial im Gas, wie wir vermutet hatten“, so Bodo Diller, Markenverantwortlicher für die LMC-Caravans.

Der Style 493 K in der 65-Years-Edition ist zum Vorzugspreis von 19.990 Euro erhältlich.