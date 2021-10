POLAR Wohnwagen 2022: Das Ziel der Schweden

Polar will 2022 stärker in Europa agieren und legt den Fokus dabei besonders auf den stückzahlstarken mitteleuropäischen Caravanmarkt. Die derzeitige Händlerstruktur in diesen Ländern reicht jedoch für die Zukunft nicht aus, um die ambitionierten Unternehmensziele in den nächsten Jahren zu realisieren. „Als schwedische Wohnwagenmanufaktur ist es unser Ziel, unsere Produkte auf den wichtigsten mitteleuropäischen Märkten zu etablieren. Zu diesem Zweck verstärken wir unser Team mit einem langjährigen Experten auf dem europäischen Markt und einem Freund von Polar und Solifer, Ulrich Stephan“, bekundet Polar-Chef Tony Ekström sein neues Engagement. „Zurzeit verlassen 600 exklusive Einheiten das Werk in Noorland, aber es sollen über 1.000 werden“, so Stephan, der den Ausbau des Händlernetzes vorantreibt.