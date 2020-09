Sterckeman Starlett Graphite (2021)

Der Sterckeman Starlett Comfort ist schon fast Mittelklasse und steigt mit der Sonderserie Graphite in der Hierarchie weiter auf. In dieser Version steht der Starlett ganz anders da – auffälligstes Merkmal sind die grauen GfK-Seitenwände, auch Dach und Boden sind mit Kunststoff beplankt. Das macht in dieser Klasse Eindruck. Dazu gibt es eine ansehnliche Liste zusätzlicher Ausstattung. Die Tür mit Fenster und Fliegengitter ist jetzt ebenso Serie wie das Bugfenster, selbst Alufelgen und Ersatzrad kommen ohne Aufpreis mit. Da wirken die Dachreling, Schwerlaststützen und die Deichselabdeckung schon fast normal am Starlett Graphite.