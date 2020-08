Tabbert Da Vinci (2021)

Vier neue Grundrisse

Das Möbeldekor mit hellem Holz strahlt bei aller Moderne Gemütlichkeit aus. Die Beleuchtung unterstreicht dabei den freundlichen Charakter des Interieurs. Im Bereich der Sitzgruppen sind offene Ablagen unter den stark geformten Oberschränken. In den Schlafbereich ziehen sie bis unten durch, dafür gibt es Ablagen an der Stirnseite und in den Ecken. Die Badbereiche werden geräumiger und mit mehr Stauraum versehen.

Vier neue Layouts gibt es 2021. Der 390 QD ist etwas geräumiger als sein Vorgänger 380 TD und trotzdem kompakt und leicht. Der 495 HE verfügt über Einzelbetten im Heck und eine geräumige Sitzgruppe mit einem Einhängetisch im Bug. Mit dem 500 KD mit Kinderbetten ist ein perfekter Grundriss für Familien mit bis zu sechs Schlafplätzen entstanden. Der 560 HTD besticht mit einem großen Heckbad.

Die Preise beginnen beim Da Vinci ab 20.071 Euro bei recht ordentlicher Ausstattung und wie üblich runden Pakete die Ausstattung ab.