Fiamma Carry-Bike Caravan XL A Pro 200 E-Bike

Den seit vielen Jahren bewährten Carry-Bike für die Wohnwagendeichsel hat Fiamma für den Transport von zwei E-Bikes optimiert. Mit kompakten Abmessungen ist er auch für kürzere Deichseln geeignet. Da er sehr hoch aufbaut, stört er zwar kaum die Bedienteile an der Deichsel, ist aber insgesamt etwas instabiler. Die Fahrräder werden über je zwei Schlitten sowie einen Haltearm mit Zahnriemen und Ratschfunktion gesichert. Der lange Arm ist abknickbar, was ihn sehr flexibel macht. Der Deichselkasten kann durch Kippen des Trägers mit montierten Fahrrädern geöffnet werden. Wenn keine Räder transportiert werden, kann der Schienenbereich hochgeklappt werden, was den Lenkwinkel erweitert.