Das System besteht aus einem stabilen Schlauch und einem Adaptersteckschuh. Den Schlauch füllt man mit zehn Litern Wasser und stellt ihn in den Aufnahmekorb des Adaptersteckschuhs. Zusammen mit der bereits bekannten Fix&Go Ankerplatte 2.0, die sich mit dem Adaptersteckschuh verbinden lässt, und in der die Markisenfüße stehen, dient Fix&Go Tube so als Gewicht, das die Markise beschwert und bei leichtem Wind festhält. Ein Fix&Go Tube kostet 24,95 Euro.