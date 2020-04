Offline beherrscht das kompakte Teil mit einfacher Bedienung sieben Sprachen und diese wirklich gut, soweit die Redaktion das überprüfen konnte. Kollege Juan Gamero ist zumindest vom Spanisch begeistert und auch Englisch und Französisch klang sehr gut. Selbst Fachbegriffe aus dem Campingbereich werden gut übersetzt.

Auch die Handhabung ist einfach: Übersetzer starten, zwei Sprachen wählen zwischen denen man übersetzen lassen möchte und Aufnahmeknopf halten. Dann einfach maximal 30 Sekunden sprechen – am besten ist ein klarer Satz, der dann in der gewünschten Fremdsprache ausgegeben wird. Will man die Antwort des Gegenübers übersetzen, muss man nur die untere Taste antippen und die Sprache wechseln. Die Sprachausgabe kann wiederholt werden.

Das Touchscreen-Display mit intuitivem Menü zeigt die verwendeten Sprachen an, gibt den erkannten Text mit Übersetzung wieder und hat Piktogramme für den Zustand des Gerätes, wie bei einem Handy. Mit einer SIM-Karte ist es auch als WLAN-Hotspot verwendbar. Der Lithium-Ionen-Akku hat eine begrenzte Laufzeit, kann aber per USB schnell geladen werden. Preis: 129,95 Euro.

Fazit:

Perfekte Übersetzungen immer und überall.

4 von 5 Sterne