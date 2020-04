Aus diesem Grund sollten sie mit jedem Flaschentausch gewechselt werden. Truma hat deshalb seine Patrone mit Filterpads aufgerüstet. Sie kosten im 10er-Pack 14,99 Euro und passen in den neuen, schwarzen Truma Gasfilter für 49,99 Euro. Filterpatronen für die silbernen Gasfilter kosten 9,99 Euro. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von drei Gasflaschen pro Jahr fallen so nur noch 4,50 Euro für den Filterwechsel an und man produziert gleichzeitig weniger Müll.