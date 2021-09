Familiendesign scheint das neue Zauberwort der Caravanbranche in 2021. Fast alle großen Hersteller wünschen sich ein einheitliches Erscheinungsbild ihrer Wohnwagen. Einige verbinden das sogar mit dem ihrer Reisemobile – zumindest von hinten. So auch bei Dethleffs, denn Mittel- und Oberklasse erhalten einen neu gestalteten Heckleuchtenträger mit ausgeprägten Formen und viel Kante.

Der schmale, gerade ausgeformte Träger soll mit schwarz abgesetzten LED-Leuchten die Breite des Fahrzeugs betonen. Nach oben führen Profile zum Dach, nach unten hin schließt ein markanter Diffusor in Schwarz das Heck ab. Der Grund ist klar: die teure Entwicklung von Leuchten in LED-Technik muss sich über die Menge amortisieren – also greifen alle Fahrzeugtypen auf sie zurück.

Die Seitenwand von Camper, Nomad und Beduin Scandinavia verzichtet im Modelljahr 2022 auf den massiven Doppelstreifen im unteren Viertel. Eine feine dunkle Linie trennt nun das untere Drittel von der Fensterebene.