Hobby Excellent Edition und Maxia

Der Maxia ist Hobbys neuer Oberklasse-Caravan

Die zweite neue Baureihe bei Hobby ist ganz oben angesiedelt. Mit dem Maxia will Hobby ebenfalls das skandinavische Gefühl in seine Caravans einziehen lassen. Was liegt näher, denn die dänische Grenze ist ja nur 70 Kilometer entfernt. Nun sind die Skandinavier nach außen alles andere als extrovertiert. Deshalb steckt der Maxia wohl auch in der Hobby-Standardkarosserie, bekommt ein etwas auffälligeres Außendesign, das ein wenig an den Premium erinnert. Der Premiumanspruch soll durch die Verwendung hochwertiger Anbauteile sowie Minihammerschlag unterstrichen werden. Glattblech scheut man in Fockbek nach wie vor wie der Teufel das Weihwasser.