Exquisite VIP im allgemeinen Handel

Und in Sachen Caravans gibt es einige Neuigkeiten. So kommt der Exquisite VIP – bisher in einem speziellen Markt zu haben – jetzt in den allgemeinen Handel. Damit hat LMC wieder eine Baureihe der gehobenen Mittelklasse am Start. Vier großzügig geschnittene Grundrisse von 8,43 bis 9,42 Metern Länge treten mit abgesteppten Polstern in Lederoptik, glänzenden Klappenfronten und Innenwänden in Möbeldekor auf. Auch außen zeigt sich die Reihe mit Premium-Bugmaske, Dachreling und exklusivem Design extravagant.

Die Preise reichen von 38.900 Euro bis 42.800 Euro.