Der Grundriss des 391 PH kombiniert Küche und Bad im Heck mit einer Dinette in Wagenmitte, über die sich das Doppelbett ausziehen lässt. Das hat zusammengeschoben am Tag seinen Platz über dem voluminösen Bugstauraum. Angesichts dessen stellt sich sofort die Frage nach der Stützlast und der Gewichtsverteilung beim Beladen. Immerhin darf der Action 1.300 Kilogramm wiegen, da sollte schon einiges an Zuladung drin sein. Nur muss das Gewicht ja auch untergebracht werden. Zweite spannende Frage wird sein, wo all das Gepäck Platz findet. Das und mehr haben die Testprofis eingehend untersucht.