Die Slowenen sind schon lange nicht mehr nur eine gute Adresse für Einsteiger- und Mittelklasse-Caravans. Mit dem Alpina haben sie eine Oberklasse-Baureihe im Programm, die nicht zuletzt gegen Spezialisten wie Kabe und Co. antritt. Und der Alpina für 2022 hat es in sich. Er tritt in der Optik des höchst erfolgreichen Adora mit den markanten Winddiffusoren vorn auf, hat aber die Aufbautechnik der Luxus-Baureihe Astella, die weitgehend auf Holz verzichtet und so Gewicht spart. Dazu das markante Panoramafenster und LED-Multifunktionsrückleuchten. Innen setzt der Alpina auf die Anmutung des Adora, kommt aber mit jeder Menge zusätzlicher Technik bis hin zur Warmwasserheizung.