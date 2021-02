Dethleffs Aero 90 Years 500 QSK: Ausstattung & Preis

Der aktuelle Aero ist für jüngere und preisbewusste Caravaner konzipiert, die neben den Extras, welche die Baureihe mitbringt, die Wagen noch individuell ausstatten können. Das sehr geradlinig-moderne Interieur ist in drei Wohnwelten zu haben.

Die Ausstattungsliste des 90-Years-Sondermodells kann sich neben der schon gar nicht so schlechten Grundausstattung durchaus sehen lassen. Im Ninety-Years-Paket gibt es 17-Zoll-Alufelgen, weiße Glattblechwände, Designaufsatzelemente an Bug und Heck, Deichselabdeckung, die extra breite Tür mit Fenster und Fliegenschutzgitter, eine große Dachhaube mit Beleuchtung, Warmwassertherme, die Acrylküchenrückwand sowie Textilelemente zum Verstauen und Befestigen von allerlei Kleinteilen. Gesamtwert all dessen: 1.847 Euro, die der Aero 90 Years ohne Aufpreis mitbringt.

Im Testwagen sind dann aber doch noch einige Extras verbaut, die auch extra kosten. Mit dem Duschpaket, dem Sicherheitspaket, einem Bugfenster, der TV-Vorbereitung, einer USB-Steckdose für die Spotschiene, der Sitzgruppenverbreiterung, indirekter Beleuchtung und Auflastung kommt der 500 QSK auf 23.801 Euro. Für einen Stockbettencaravan in der Einsteigerklasse ist das schon ein Wort.