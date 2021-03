Fendt Bianco Activ 465 SGE

Die Ausstattung

Alle Activ-Modelle haben große Außenstauklappen, hohe Betten und die Truma Gasheizung Combi 4 mit Boiler samt iNet-Steuerung. Da die Combi 4-Heizung auch in Sitz- oder Bettstaukästen passt, lässt sich mit ihr das Mobiliar freier gestalten. So stört kein raumhoher Schrank den Blick durch den Wagen. Der Bianco Activ 465 SGE steht mit 22.950 Euro in der Preisliste. Der Testwagen bringt noch einige sinnvolle, komfortable und hübsche Extras mit und kommt so auf 26.828 Euro – für einen Mittelklasse-Fendt dieser Größe kein überraschendes Angebot.