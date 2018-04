Hobby Excellent 460 SFf

Einzigartig elegant

ln ihrer Mittelklasse Excellent haben die Fockbeker allein 12 Grundrisse für Paare zu bieten, einer davon, der aktuelle Hobby Excellent 460 SFf, ist ein sehr spezieller Entwurf. Passend zur Zielgruppe ist der Excellent 2018 generell sehr schick mit hellen Klappen in einem leicht rötlichen Korpus eingerichtet, der Excellent 460 SFf im Test ist mit einer Heckküche, der kleinen Mitteldinette und einem Queensbett vorn schon etwas besonderes, um nicht zusagen einzigartig. Die komfortabelste Variante des Doppelbettes ist in Caravans dieser Größe unüblich, da das freistehende Bett sowohl in der Länge als auch in der Breite einiges Mehr an Platz braucht. So reicht dem Excellent 460 SFf die verbleidende Grundfläche neben Küche, Bad und Kleiderschrank denn auch nur noch für eine kleine Mitteldinette.

Wie bei Hobby üblich ist der Excellent exzellent und im Prinzip reisefertig ausgestattet. So gibt es den 460 SFf serienmäßig ab 19.990 Euro. Dann kommt er mit 1.350 Kilogramm zulässigem Gesamtgewicht und 180 Kilogramm Zuladung laut Hersteller. Der Testwagen ist nicht nur aufgelastet, er kommt auch mit einer ganzen Reihe Extras, die selbst eine Hobby-Preisliste noch hergibt. Mit SAT-Anlage, herausnehmbarem Teppichboden, elektronischer Stabilisierung, TV-Halter und zusätzlichen USB-Steckdosen kostet dieser Excellent 460 SFf 23.581 Euro.

Mit dem speziellen Grundriss auf die Räder gestellt. Wer sollte auf der Suche nach DEM Caravan den 460 SFf in die nähere Wahl ziehen? Dazu lesen Sie alles in der neuen Camping, Cars & Caravans 5/2018 – ab 13. April am Kiosk oder als digitale Ausgabe zum kostenpflichtigen Download.