Kabe – bei diesem Namen denken viele Camper nur an sehr teure skandinavische Caravans, die vor allem eines können: Winter. Tatsächlich wurden die Wagen immer schicker und teurer, aber vor ein paar Jahren drehte Kabe an der Uhr und brachte den Classic. Optisch nicht voll im neuesten Outfit und in Sachen Ausstattung etwas moderater, dafür im Preis einige Tausender unter den Edelstein-Serien angesiedelt.

Die zwölf Classic-Modelle haben dennoch alles Wichtige für typisch schwedische Caravans: Zuallererst sind da die Warmwasserheizung sowie der stabile und topisolierte Aufbau – ein Kabe muss Winter können. Dazu gehören innenliegende Tanks für Frisch- und Grauwasser und die Beleuchtung ist bis hin zu Licht in den Schränken und großen Stauräumen auch ein Thema.