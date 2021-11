Neue Ziele

Bild & Text: Volker Stallmann | 09.11.2021

Der Kabe Estate 520 XL glänzt mit allen typischen Merkmalen der schwedischen Premium-Marke. Er will das neue Einstiegsmodell in die Oberklasse von Kabe sein. Modern gemütlich und preisbewusst spricht er speziell auch jüngere Kunden an.