Bad und Küche im Bug

Auch teilt sich das Bett den Platz im Aufbau mit der Sitzgruppe. Es schwebt aber nicht unter dem Dach. Bei Bedarf klappt es von der Rückwand nach vorn und liegt dann auf den Sitzpolstern. Der klappbare Tisch ist an der Grundplatte des Bettes aufgehängt. Nach vorn schließen sich an die Sitzgruppen-Bett-Kombination ein Sideboard und der Kleiderschrank an. Im Bug haben Bad und Küche ihren Platz. Den Style 400 F gibt es ab 16.900 Euro. Der Testwagen kommt mit etlichen Extras fast reisefertig auf 19.320 Euro.