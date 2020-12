Fazit

Der Vivo 580 D besticht auf den buchstäblich ersten Blick mit einem besonderen Raumgefühl. Die Bugküche unter dem großen Oberlicht lässt den Einstiegsbereich sehr offen wirken und schafft so gleich den Eindruck von angenehm viel Platz. Tritt man ein, schweift der Blick über Sitzgruppe und Bett beinah ungehindert durch den Wagen.

Will man dem folgen, zeigt sich, warum dieser Grundriss trotz dieses spontanen Eindrucks nicht so sehr verbreitet ist. Ein, um nicht zu sagen „das“ Problem ist die Sitzgruppe. In einem 2,30 Meter breiten Caravan eine komfortable Sitzgruppe und gleichzeitig einen vernünftigen, freien Durchgang nach hinten zu schaffen, erfordert bei diesem Zuschnitt der Einrichtung einen Kompromiss – oder gleich mehrere. Hier ist weder die Sitzgruppe so richtig gut und bequem, noch kann man jederzeit problemlos nach hinten.

Die anderen Bereiche des 580 D, Küche, Schlafzimmer und Bad punkten mit gutem Komfort, viel Stauraum und Platz. Inklusive etlicher spezieller Vorteile, die es eben nur mit der Bugküche und einem Heckbad gibt.