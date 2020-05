Ausstattung & Preis

Die Einrichtung mit dem quergemaserten Holzdekor sieht auch im höheren Aufbau gut aus. Das ist der zweite Pluspunkt für den Hubbettencaravan: Wie die meisten Hersteller baut Weinsberg die Schlafplätze über der Sitzgruppe in einen deutlich höheren Aufbau. Das kommt großgewachsenen Campern sehr entgegen. Im Caraone gibt es damit beeindruckende 2,10 Meter Stehhöhe.

Serienmäßig kostet der 540 EUH 18.790 Euro. Dafür sind aber noch nicht einmal eine Stabilisierungseinrichtung oder Kombirollos an Bord. Die wesentlichen Extras werden in diversen Ausstattungspaketen angeboten. Davon hat unser Testwagen gleich drei, dazu noch einige einzelne Extras wie Markise und Radträger für insgesamt fast 7.000 Euro. All das macht am Ende die Auflastung für 514 Euro nötig, so kostet der Testwagen stolze 27.039 Euro.