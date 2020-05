Audi A3 Sportback (2020)

Der Audi A3 Sportback tritt in vierter Generation zu Preisen ab 26.800 Euro an. Dafür gibt es das Basismodell A3 30 TFSI mit einem 110 PS starken Drei-Zylinder-Benziner. Der 4,34 Meter lange Viertürer mit Heckklappe ist in Länge und Breite um gut drei Zentimeter gewachsen und verlässt mit einer neuen Formensprache die gängigen Designmuster der Marke mit den vier Ringen. Den 30 TFSI wird es später auch als Mildhybrid-Version geben. Gleich zu Beginn werden zudem zwei Vier-Zylinder-Diesel mit 116 oder 150 PS angeboten. Je nach Motorisierung darf der A3 Sportback bis zu 1.600 Kilogramm ziehen.