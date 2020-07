Der Across hat einen 2,5-l-Benzinmotor mit 185 PS sowie jeweils einen Elektromotor an der Vorder- und an der Hinterachse. Laut Suzuki soll die rein elektrische Reichweite mit der 18,1 kWh großen Batterie rund 75 Kilometer betragen. Das SUV hat LED-Scheinwerfer, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie ein Neun-Zoll-Touchscreen. Assistenzsysteme wie adaptiver Tempomat, aktiver Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung und Querverkehrswarner sind ebenso mit an Bord.

Die Preise und Anhängelasten hat Suzuki noch nicht veröffentlicht.