Nicht dass Sie denken, wir hätten Einfluss darauf, wie unsere Test-Zugfahrzeuge ausgestattet sind. Die einzige Wunschoption für uns ist die Anhängekupplung. Der Rest ist außer der Motorisierung, die sich aus der Typenbezeichnung ergibt, immer eine Überraschung. Oft gibt es nicht einmal eine Ausstattungsliste dazu – man kann also nur erahnen, was man sich vor den Wohnwagen spannt, bevor die Liste nachgeliefert wird. Ganz unvoreingenommen geht man also an die Sache.