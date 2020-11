Interieur

Das Interieur des Audi A6 Allroad 55 TDI ist identisch mit dem normalen A6 Avant. Bei einem Grundpreis ab rund 60.500 Euro ist serienmäßig schon ein bisschen an Komfort und Extras verbaut. Den möglichen Optionen sind aber so gut wie keine Grenzen gesetzt und so kann der Preis auch schon mal sechsstellig werden. Knapp 1.200 Euro sind aber auf jeden Fall gut in die automatische Anhängevorrichtung inklusive Anhängerassistent investiert.

Zum 20-jährigen Jubiläum des A6 Allroad quattro gab es unser Editionsmodell „20 years allroad“. Farbe Gletscherweiß, mit Optikpaket schwarz, erweitert um die Audi-Ringe und Außenspiegelgehäuse, schwarze Sportsitze mit Leder-Alcantara-Bezügen, Aluminium-Dekoreinlagen und beleuchtete Einstiegsleisten. Aufpreis: 4.100 Euro.