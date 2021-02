Ausstattung und Anhängelast

An Komfort mangelt es im Raptor jedenfalls nicht. Bequeme Sitze, eine Auswahl an Assistenzsystemen und gute Verarbeitung lassen fast vergessen, dass man quasi in einem Lkw sitzt. Was dem Ford allerdings ein bisschen fehlt, ist die Anhängelast. Nur 2,5 anstatt 3,5 Tonnen wie seine Ranger-Kollegen darf das Sondermodell ziehen. Am Motor und der Zehn-Gang-Automatik liegt es nicht. Vielleicht am FOX-Fahrwerk. Mit unserem 1.500 Kilogramm Deseo hat es aber wunderbar funktioniert. Der Motor war vom Mehrgewicht relativ unbeeindruckt und wie so oft lag der Testverbrauch mit 100 km/h-Beschränkung fast unter dem im Solo-Betrieb.