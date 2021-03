Land Rover Defender 110

Der neue Land Rover Defender 110 ist über fünf Meter lang (mit Reserverad), gut zwei Meter breit und fast zwei Meter hoch. Unter der riesigen Motorhaube schlummert ein Sechszylinder mit drei Litern Hubraum, der je nach Konfiguration zwischen 200 und 300 PS sowie 500 bis 650 Nm Drehmoment hat. In allen Diesel-Variationen gehört der Defender zum erlauchten Kreis der 3,5-Tonner, also nicht Gesamtgewicht, sondern Anhängelast. Das zulässige Gesamtgewicht des Defenders liegt bei 3.200 Kilogramm, bei der schwächsten Motorisierung müssen die 350er-Scheiben an der Vorderachse und die 325er an der Hinterachse also 6,7 Tonnen verzögern – je stärker der Motor, desto größer die Bremsscheiben.

Mit seinem Ahnen hat der neue Defender eigentlich keine Gemeinsamkeiten – die einen freut es, die meisten ärgert es.

Ist das Gespann dann erst einmal gekoppelt, fragt der Defender ganz höflich, was man denn am Haken hat? Was für ein Anhänger, wie viele Achsen, wie lang ist er und so weiter. Die Daten braucht der Defender für den Anhängerassistenten, der über das Auswahlrad der Terrain-Response bedient wird. Wie bei einigen Mitbewerbern auch, lenkt der Landy selbstständig in die gewünschte Richtung und die Fahrspur wird auf dem zentralen Display angezeigt.