Der Seat Tarraco E-Hybrid im Gespannbetrieb

Den Tarraco, also den Bruder von Skoda Kodiaq und Tiguan Allspace, gibt es ja auch ohne E-Motor mit dem „normalen“ 2,0 TDI und den 1,5 oder 2,0 TSI-Benzinern. Diese Motoren aus dem VW-Konzern sind natürlich tausendfach in anderen Pkw verbaut und ziehen lustig Wohnwagen über alle Berge. Dass der Tarraco ziehen kann, muss er also kaum noch beweisen. Der Seat ist ein großes Auto und 1.800 Kilogramm am vorbildlich per Knopfdruck zu bedienenden Haken beeindrucken das Fahrverhalten nicht. Klar, der kleine Vierzylinder braucht beim Beschleunigen ein bisschen mehr Drehzahl und die Verbrauchsanzeige lässt jeden, der sich den Hybrid im Glauben, etwas Gutes für die Umwelt zu tun, kauft, erstarren, doch im Schnitt pendelt sich alles wieder ein. Gut, der Hybrid hat nochmals gut 100 Kubikzentimeter Hubraum weniger und wiegt dafür 250 Kilogramm mehr – aber es geht.