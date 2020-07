Škoda Superb Scout 2.0 TDI 4x4

Die Technik

Wenn man auf der Autobahn Strecke machen will, kommt man mit dem 190 PS starken TDI schnell und dabei sehr angenehm und leise voran. Dabei wird man von vielen Assistenzsystemen unterstützt, die einen unter anderem auf der Bahn halten und den richtigen Abstand gewährleisten. Weit weniger hektisch geht es dagegen mit angehängtem Wohnwagen zu. Trotz 400 Newtonmeter Drehmoment muss der Zweiliter-Vierzylinder beim Anfahren immer erst rechnen, wie er am wenigsten CO 2 ausstößt.

Zum Anfahren braucht es etwas Gas und am besten den richtigen Fahrmodus. Ist der Kombi aber einmal in Fahrt, ist er ein vorbildliches Zugfahrzeug. Dank serienmäßigem Allradantrieb muss man sich beim etwas forscheren Anfahren auch keine Sorgen um die Traktion machen. Die maximale Anhängelast beträgt 2.200 Kilogramm, die Stützlast 90 Kilogramm.