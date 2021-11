Der Subaru Outback als Zugpferd

Mit 2.000 Kilogramm am Haken sieht das natürlich nicht besser aus. Auch wenn der Boxer niemals unangenehm laut wird oder vibriert, er braucht etwas bis das Gespann in Fahrt kommt. Einmal in Schwung, fährt der Subaru ruhig und souverän. Trotz der Höhe und gut einem Meter Überhang liegt der Outback auch auf welligem Untergrund sicher auf der Straße. Was er aber nicht mag, sind hügelige Strecken. Bergauf fehlt es einfach ein bisschen an Drehmoment und die hohen Drehzahlen schrauben den Verbrauch in die Höhe. Mit den manuellen Fahrstufen und den Fahrmodi kann man zwar ein bisschen optimieren, wenn es zu steil wird, hilft aber nur Gas geben. Da muss man eben durch. Auf der Ebene rollt die Fuhre dafür besser als manch großes SUV. Aber auch der Subaru hat SUV Qualitäten. Allrad und Bodenfreiheit sind nicht zu verachten und so lange es auf der Wiese trocken ist, zieht der Subaru den Wohnwagen in jede Ecke.