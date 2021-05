Was für ein Aufschrei, als Volvo ankündigte, künftig die Höchstgeschwindigkeit der Neuwagen auf 180 Stundenkilometer zu begrenzen. Unser Testwagen ist so einer: Fast 200 PS und bei 180 ist Schluss. Bei einem Test, in dem es schlussendlich darauf ankommt, wie sich das Fahrzeug als Zugwagen schlägt, könnte man natürlich sagen, alles über 100 km/h zählt eh nicht, doch für die meisten ist der Pkw eben mehr als nur Zugfahrzeug.

Familienkombi steht an erster Stelle der Produktbeschreibung des Volvo V60. Die Schweden packen viel Lifestyle in den V60. Er soll sportlich sein, Platz und Zubehör für jegliche Transportaufgaben bieten. Der Innenraum ist geräumig, komfortabel, modern und gediegen – schon gehobene Mittelklasse.