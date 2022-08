In den letzten fünf Jahren war beim König Kunde Award von Camping, Cars & Caravans auf den Spitzenplätzen ein steter Wechsel angesagt, nachdem zuvor fast zehn Jahre die Marke Fendt den Award beherrschte. Das Kundenzufriedenheitsbarometer schlug zuletzt aber immer wieder abwechselnd zugunsten von Fendt und Tabbert aus. Auch auf Platz drei war es ein steter Wechsel der unterschiedlichsten Marken. Nun hat sich Fendt wieder nach vorn geschoben und nach einigen Jahren der Enthaltsamkeit hat es auch wieder Dethleffs aufs Treppchen geschafft. Der Freund der Familien scheint wieder auf dem Weg zum verlässlichen Partner der Campergilde. In diesem Umfeld konnte sich Dethleffs auch wieder die Sonderauszeichnung familienfreundlichste Wohnwagen sichern. Hobby heimst hier seit Jahr und Tag den Preis-Leistungs-Sieg ein und Tabbert überzeugt seine Besitzer bei Innovation, Exklusivität und Sicherheit.

Caravanmarken

Was auffällt über den gesamten Zeitraum: Anders als beim Schwesterblatt Reisemobil International können die Caravanmarken der gehobenen Klasse ihre Kunden am meisten überzeugen. Bei den Reisemobilen sind es eher die günstigen Zweitmarken der großen Hersteller, die ihre Käufer begeistern, weil sie halten, was sie versprechen.