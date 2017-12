Neue Messen in Hamburg

Caravaning erobert die Messelandschaft Norddeutschlands

Vom 7. bis 11. Februar 2018 findet auf dem Messegelände Hamburg erstmals die „oohh! – Die FreizeitWelten der Hamburger Messe“ statt. Sie besteht aus den Messen „Reisen Hamburg“, „Caravaning Hamburg“, „Rad Hamburg“, „Kreuzfahrtenwelt Hamburg“ und den „Autotagen Hamburg“, die parallel in den Messehallen stattfinden. Insgesamt 800 Aussteller präsentieren Neuheiten auf dem gesamten Messegelände.

Die „Caravaning Hamburg“ ist explizit auf die Menschen zugeschnitten, die im Urlaub mobil und unabhängig unterwegs sein wollen. Vom Faltcaravan über Kastenwagen bis hin zum Luxusmobil – rund 80 Aussteller aus dem In- und Ausland zeigen auf rund 26 700 Quadratmeter was in der Branche des mobilen Reisens derzeit angesagt ist. Die neue Messe bringt Caravaning in den Norden Deutschlands. Das Angebot, das in drei Messehallen präsentiert wird, sei das größte in Norddeutschland. Auch für Neueinsteiger wird durch persönliche Beratung und spezielle Miet- und Testfahrzeugangebote der Weg zum mobilen Reisen geebnet.

Wer mal ohne das Reisemobil oder den Caravan, an weiter entfernten Destinationen Urlaub machen will, kann in einer der sechs Messehallen der „Reisen Hamburg“ auf Entdeckungsreise gehen. Insgesamt präsentieren rund 360 Reiseveranstalter, Fluggesellschaften, Regionen, Länder und Hotels auf dem Gelände der Hamburg Messe alles rund um das Urlaubserlebnis. Partnerland der „Reisen Hamburg“ ist 2018 Dänemark. Dänemark gilt als eines der glücklichsten Länder der Welt. Am Stand des Partnerlands erfahren die Messebesucher alles über Hygge, das angesagte Lebensgefühl unserer nördlichen Nachbarn und können typische Leckereien der Dänen kosten.

In die schönsten Urlaubswelten eintauchen können Reiselustige als Zuschauer und Zuhörer bei den multimedialen Länder- und Reisevorträgen auf der „Reisen Hamburg“. Ein Highlight dabei sind die Videos der European Outdoor Film Tour (EOFT), die erstmals zu Gast auf der Hamburger Messe sind. Die Outdoor-Erlebnisse der EOFT werden am zweiten Messetag, dem 8. Februar, gezeigt.

In der Halle B1 wird mit dem Bereich „Camping & Mee(h)r“ die Verbindung zwischen der „Reisen Hamburg“ und der „Caravaning Hamburg“ geschlossen. Mit einem Messeticket für 12 Euro an der Kasse oder 10 Euro bei Online-Kauf können Besucher alle Hallen der Hamburger Messe erkunden. Die Messen haben täglich von 10- 18 Uhr geöffnet.