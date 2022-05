mobil gewinnen

Wichtiger Hinweis Bitte aktivieren Sie Javascript um mobil reisen / plus zu nutzen.

Ihre persönlichen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Falls Sie jedoch innerhalb mobil reisen / plus das Angebot eines Partnerunternehmens nutzen bzw. am Gewinnspiel teilnehmen, werden ggf. zur Abwicklung des Vorteilsangebots bzw. zur Gewinnbenachrichtigung Ihre persönlichen Daten an das Partnerunternehmen weitergeleitet. Mit der Nutzung eines Partnerangebots bzw. der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie Ihr Einverständnis dazu.

Die Registrierung bei mobil reisen / plus und die Nutzung des Angebots ist kostenlos. Mit einer Registrierung gehen Sie keinerlei Verpflichtung ein. Die Registrierung kann jederzeit rückgängig gemacht werden. Ebenso behält sich die DoldeMedien Verlag GmbH vor, Registrierungen ohne Angaben von Gründen zu löschen. Dies wird jedoch lediglich der Fall sein, wenn ein begründeter Verdacht auf Missbrauch oder Angabe falscher persönlicher Daten besteht.

Warum muss ich mich registrieren, um die Vorteile von mobil reisen / plus nutzen zu können?

Sie müssen sich registrieren, um online Vorteile nutzen zu können. Wenn Sie jedoch z.B. am Gewinnspiel teilnehmen wollen, ist eine Registrierung erforderlich - schließlich benötigen wir ja auch eine Adresse, an die der Gewinn geschickt wird. Die Registrierung muss jedoch nur einmalig erfolgen. Danach können Sie sich jederzeit mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Kennwort einloggen - auch nachdem der Code seine Gültigkeit verloren hat. Um nach Ablauf eines Codes weiterhin Vorteile nutzen zu können, müssen Sie lediglich nach dem Einloggen den aktuellen mobil reisen / plus-Code eingeben.

Der Login oder die Gewinnspiel-Teilnahme bei mobil reisen / plus funktioniert nicht?

mobil reisen / plus arbeitet mit JavaScript und Cookies. JavaScript wird verwendet um die Benutzung zu vereinfachen. Mithilfe von Cookies wird in einem kleinen Textfile Ihre Benutzer-ID verschlüsselt abgelegt. Dieses Cookie hat eine Gültigkeitsdauer von einer Stunde und löscht sich danach von selbst. Stellen Sie also bitte sicher, dass sowohl Cookies als auch JavaScript bei Ihnen aktiviert sind. Verwenden Sie bitte einen modernen Browser wie z.B. Mozilla Firefox oder Google Chrome.

Wie lange gilt ein mobil reisen / plus-Code?

Ein mobil reisen / plus-Code gilt jeweils bis zum Erscheinungstag des folgenden Heftes. Der Termin ist im Heft aufgedruckt.

Muss ich jedesmal den Code eingeben?

Nein. Sie geben Sie nach dem Einloggen Ihren Code nur einmal ein. Er bleibt auf Ihren Namen gespeichert.

Mein Code wird nicht angenommen. Was tun?

Die Zahl 0 und der Buchstabe O sind sehr ähnlich. Versuchen Sie es zunächst mit den hier möglichen Kombinationen. In zukünftigen Ausgaben von mobil reisen / plus werden diese Zeichen im Code nicht mehr verwendet. Wenn Ihr Code nicht akzeptiert wird, obwohl Sie sich sicher sind, dass Sie ihn richtig eingegeben haben, schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Code und der Fehlermeldung, die Sie beim Einlösen erhalten haben, an: admin@doldemedien.de.