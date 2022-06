Wettbewerb: Camper des Jahres

Außerdem werden die Vorteile der beliebten Rabatt- und Ausweiskarte Camping Key Europe, die zehnjähriges Jubiläum feiert, vorgestellt und in einem Wettbewerb „Die Camper des Jahres“ gesucht. Wer beim Rangieren des Wohnmobils selbst in den engsten Gassen cool bleibt, sich mit den Verkehrsregeln für Wohnmobile auskennt und auch unter Ablenkung die perfekte Bratwurst grillt, kann sich bewerben. Zunächst stehen regionale Vorrunden mit Fahrsicherheitstarining und Wettbewerb mit vier Camping-Disziplinen mit tollen Preisen an. Auf den Gewinner beim Finale auf dem Caravan Salon in Düsseldorf am 3. September 2022 wartet eine 10-tägige Campingreise in den USA, inklusive Wohnmobil und Flügen nach Las Vegas, im Gesamtwert von mehr als 8000 Euro. Zur Anmeldung geht’s hier.