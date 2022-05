Der Camping-Boom hält auch zwei Jahre nach Beginn der Pandemie weiter an: Im vergangenen Jahr wurden laut Kraftfahrtbundesamt knapp 25.000 Caravans neu zugelassen. Gerade Neueinsteiger sind sich oft unsicher, was das Thema Zuladung und sicheres Beladen betrifft. Der ADAC Nordbayern reagiert weiter auf den Caravaning-Trend und führt die im vergangenen Jahr ins Leben gerufene Sonderaktion „Camper wiegen“ auch 2022 fort.

Beim Caravan ist die Beladung maßgeblich für eine optimale Stützlast auf die Anhängerkupplung und somit für die Fahrstabilität. Überladung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ist der Caravan-Anhängern überladen, wirkt sich das negativ auf das Fahrverhalten aus und kann zu schweren Unfällen führen. Darüber hinaus drohen empfindliche Strafen, die sich zum Beispiel in Österreich auf bis zu 5000 Euro Bußgeld belaufen können, in Italien können bis zu 1700 Euro fällig werden, in Deutschland sind es 235 Euro und ein Punkt in Flensburg.